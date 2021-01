Kui mullu jaanuari lõpus algatas Pärnu linnavalitsus Audru ringraja uue detailplaneeringu, et luua tehnoküla, on ringraja omanik Andres Hall sellest nüüd loobunud. Hall heitis avalduses ette, et linnavalitsus ei ole valmis lahendust võimaldavalt planeeringu koostamisele kaasa aitama.