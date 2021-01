“Kõik meie 17 lepingulist teehooldepartnerit on masinapargiga väljas ehk teedel on üle 100 teehooldemasina,” kinnitas transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. “Meie esmane ülesanne on hoida põhimaanteed puhtad.”

Kuna lumesadu ja -tuisk jätkuvad, siis tuleb valmis olla, et kõrval- ja tugimaanteede puhastamisega läheb aega ning sõiduolud on keerulised. Teed on muutunud libedaks ja tuulele avatud teedel võib olla lumevaali. Pidev lumesadu kestab kindlasti veel järgmised 24 tundi.

“Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, võimalusel püsida kodus ja vältida liiklusesse minekut,” toonitas Randmaa. “Kui liiklusesse on siiski vaja minna, siis veenduda, et auto on tehniliselt korras, autol on all korralikud talverehvid ning hoida auto paak ja telefoniaku täis.”

Pärnu linnatänavatel teehoolduse eest vastutav TREV-2 Grupp on kogu masinapargi juba varahommikust alates töösse pannud.

TREV-2 Grupi Pärnu projektijuhi Andres Kogeri sõnade kohaselt on linnatänavatel ametis 18 masinat. “Õnneks pole sellist lumekogust, nagu lubati, praeguseks maha tulnud,” sõnas ta.

Libedustõrjega alustati linna põhitänavatel juba eile kella 23 paiku ja hommikul kella viiest läks lumelükkamiseks.

Kella 10 paiku oli bussiliiklusega tänavatel juba kaks tiiru peale tehtud ja valmistuti kolmandaks. Samal ajal hakkas esimene ring lõppema kergliiklusteedelgi.

Kõrvaltänavatel loodetakse esimene lumekoristus lõpetada pealelõunaks. “Siis teeme olukorra järgi otsuse, kas alustame kohe uut ringi või laseme vahepeal lumel sadada ja teeme uue ringi vastu ööd,” rääkis Koger.

Projektijuhi jutu järgi teeb kõrvaltänavatel olukorra keeruliseks, et liiklus on juba peal ja märg lumi tallatakse kinni. “Eks siis ole näha, kui palju sealt saab ära lükata,” selgitas ta.

Koger manitses autojuhte arvestama teeoludega. “Kuna lund sajab kogu aeg juurde ja sool sulatab seda, siis lörtsikiht jääb teele igal juhul,” rääkis Koger. “Selline lörts võib aga pidurdamisel rataste alla liu tekitada.”

Ilmateenistus on andnud teisipäevaks kogu Eesti kohta teiste astme hoiatuse, mis tähendab, et lumetorm muudab ilma ohtlikuks.

Täna sajab tihedat lund ja tuiskab, Lääne-Eestis tuleb ka lörtsi. Tuul püsib tugevana õhtuni, siis hakkab tasapisi nõrgenema. Lund lisandub 10–15, Ida-Eestis ligi viis sentimeetrit.

Kagu- ja lõunatuul puhub iiliti 15–17, saartel ning mandri lääne- ja looderannikul puhanguti 20–22 meetrit sekundis, Hiiu- ja Saaremaal vastu Läänemerd kuni 25 meetrit sekundis.

Tormituul võib puid murda ning põhjustada elektri- ja veekatkestusi. Laeva- ja praamiliiklust mandri ja saarte vahel võib tormituul samuti häirida või mõneks ajaks katkestada.

Päästeamet tuletab meelde, et liikluses tuleb olla erakordselt ettevaatlik. Samuti tasub valmistuda elektri- ja veekatkestusteks.