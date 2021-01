Pärnu politseijaoskonna patrullijuht Henry Murumaa rääkis, et õnneks ei ole Pärnumaale lumesadu ja keerulisemad teeolud viimastel päevadel raskeid ega inimvigastatutega liiklusõnnetusi kaasa toonud.

Teateid varalise kahjuga õnnetustest, mis oleksid seotud libedusega, on Murumaa sõnul tulnud üks: eile laekus teade, et auto libises teelt välja. Õnnetuses ei saanud keegi kannatada. “Üldiselt on põhimaanteed lumest puhtad, keerulisemad olud võivad valitseda kõrvalteedel, mille puhastamine võib võtta rohkem aega,” sõnas ta.