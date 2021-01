Kriisikomisjoni juht: Koolide avamine võis olla ennatlik otsus

Soodla teatel koguneb tavapäraselt esmaspäeviti kokku saav kriisikomisjon erandkorras täna kell 16 Pärnumaa omavalitsusjuhtide ja ametkondadega, et arutada viiruse levikuga seotud olukorda maakonnas.

“Oli ootuspärane, et viiruse levik jõuab Pärnumaale ja kogu Lääne-Eestisse senisest kiiremini ja nakatumisnäitajad on meie regioonis tõusuteel,” sõnas Soodla. “Kui me vaatame piirangute kehtestamist Eestis, siis suuremad piirangud olid Tallinnas ja Harjumaal, kus huvialade harrastamine ja meelelahutus olid peatatud. Samamoodi Ida-Virumaal. Pühade ajal oli tunda suuremat siseturismi Tallinnast ja Harjumaalt Lääne regiooni.”