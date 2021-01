Tori kultuurikeskus sai omale pealiku

Siiamaani oli vallas neli eraldi asutust: Are huvikeskus, Sindi seltsimaja, Tori rahvamaja ja Sauga must maja ehk avatud noortekeskus. Mõnel korral aastas toimub kultuuritegevus ka Suigu seltsimajas, millest ei saa kultuurikeskuse osa, aga seal korraldatakse üritusi edaspidigi. Nendest igaühes on tööl inimene või kaks ning igaüks on seni toimetanud ise.