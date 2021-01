Politsei on abistanud terviseametit avalikes ruumides maskikandmise kohustuse täitmise ja hajutatuse kontrollimisel novembri lõpust. Kuigi ametil on õigus tahtlikult maskinõuet rikkunud inimesi trahvida, ei ole seda tänini tehtud. Küll on ettekirjutuse saanud kolm kohalikku ettevõtet.