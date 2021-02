Peaminister tööandjatele: Lubage töötajad kaugtööle

„Palun pöörduge oma liikmeskonna poole ja edastage minu üleskutse saata kaugtööle kõik töötajad, kelle tööülesanded seda võimaldavad,” kirjutas Kallas. “Olukorras, kus töötajaid pole võimalik kodutööle saata, palun tööandjate abi, et korraldada töökeskkond selliselt, et minimeerida vahetuid kontakte ja viiruse leviku riske.”

„Eraldi palve on teile, kaubandusettevõtjad, palun tagage, et inimesed teie poodides kannaksid maske, hoiaksid turvalist, kahemeetrist vahet ja et tagatud oleks desinfitseerivate vahendite kättesaadavus,“ märgib peaminister. Lisades, et ühise jõupingutuse eesmärk on lõigata läbi nakkusahelad ja kaitsta Eesti majandust praegusest rangemate piirangute eest.