Teist korda selle aasta algul Pärnumaa maleva pealikuks saanud kolonelleitnant Tõnu Miil soovib uuel ametiajal suurendada koostööd kohalike omavalitsustega. Selle eesmärk on tugevdada laiapindset riigikaitset – see tähendab, et riigi kaitsmine ei hõlma üksnes sõjalist kaitset, vaid kõiki riigiasutusi ja kogu ühis­konda.