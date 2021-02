Pärnumaal laekus eelmisel aastal 7032 annetuseurot, mis on suurim aasta jooksul annetatud summa. Tunamullu laekus taarakogumispunktidest 5201 eurot. “Aasta-aastalt on need annetused kasvanud, mille üle fondil on väga hea meel,” lausus heategevusfondi Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.