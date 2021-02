Eesti golfi liidu peasekretäri Kristo Raudami sõnutsi on nii kaalukate võistluste siiatulek tunnustus Eesti golfile, arvestades, et tavapäraselt saavad isegi Euroopa golfi suurriigid neid korraldada keskmiselt kümneaastase vahega, siin aga oli EM viimati 2016. aastal.

“Oma rolli mängis siin Pärnu Bay väljak, mida hinnatakse kogu Euroopas väga kõrgelt. Sportlikult on see nii mõnelegi meie parimale mängijale võimalus anda edukas lõppakord amatööride seas enne profileeri suundumist,” märkis Raudam.

Pärnu Bay Golf Linksi tegevjuhi Peter Nybergi hinnangul on EMi võõrustada suur au. „Anname kindlasti endast parima, et mängijad lahkuksid siit suure rahuldustundega, pakkudes neile parimat väljakut ja teeninduskultuuri. Meie eesmärk on igal aastal aina enam tutvustada Eestit kui suurepärast golfi sihtriiki Põhja-Euroopas, kuna siinsete väljakute tase väärib seda,” sõnas kaua eri golfiväljakuid Rootsis juhtinud Nyberg.