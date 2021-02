Siseveekogude jääl viibimise keeldu kehtestatud veel ei ole. Ilmselt seetõttu võiski nii laupäeval kui pühapäeval näha Pärnu jõel hulganisti kalastavaid inimesi. Nende soovi jõejääl viibida ei paistnud kahandavat isegi asjaolu, et juba päevi on päike jääd usinalt sulatanud.

Pühapäeva lõunaks oli Pärnust ülesvoolu jõejää suuresti juba kadunud või kohe kadumas. Ka kesklinna sillast allavoolu võis näha, et tegu ei ole inimest kandva jääga. Jõekaanel võis küll näha mitmeid kajakaid.

Ühe kohapeal olnud politseiametniku kirjelduse kohaselt ei olnud sündmuskohal enam isegi õieti päris jääd, vaid pigem lumi jõevee peal. Märkides, et jää ongi selles kohas kõige nõrgem just paremkaldal, kus vool kiireim. Pealegi on päike kaks päeva hoolega jääd sulatanud.