Pärnu kaasav eelarve läbib uuenduskuuri

Tellijale

Võrreldes varasemate kaasavate eelarvete koostamisega on sel aastal uuenduslik see, et enne ideekorjet toimub häkaton ja ellu viiakse mitu projekti. Kui varem on kogu kaasava eelarve maht kulutatud ainult võidumõtte teostamiseks, siis tänavu jaguneb 80 000 eurot projektide vahel, mille maksumus jääb 3000 eurost 25 000 euroni.

Linnavalitsuse ettevõtluse spetsialisti Toomas Toodu sõnutsi muudeti raha jagamise põhimõtet seetõttu, et osavallad ei jääks väljapakutud ideede elluviimisel kõrvale. Toodu lisas, et kindlat summat ühegi osavalla kohta pole kaasavas eelarves määratud, kuid uute tingimuste järgi loob see osavaldadele senisest paremad väljavaated sellest osa saada.

„Nii on teinud teisedki omavalitsused, kus on kaasav eelarve. Oleme neilt eeskuju võtnud,” ütles Toodu.

Toodu jutu järgi on tänavu uudne see, et algatuseks toimuvad mõttetalgud, kus nii ametnikud, valdkonna eksperdid kui kõik aktiivsed kodukohast hoolivad elanikud saavad arutleda, milliste ideede abil saaks luua rohkem iga päev tähtsat väärtust.

Talgutel ehk ideehäkil võib osaleda oma meeskonnaga, aga sealt võib leida ka partnereid või tiimiliikmeid.

„Soovime ideehäkiga ärgitada inimesi rohkem koos linna arengule mõtlema,” ütles Toodu. „Kogukonna kaasamine on minu arvates väga oluline, et kuulata, mida inimesed tahavad, ja see ei oleks kabinetis otsustamine. Sealt võib saada ideid linna arengukavva, mida saab võib-olla ellu viia linnaeelarvest.”

Kuna tunamulluse kaasava eelarve konkursi võitnud Raeküla mängu- ja spordiväljaku idee elluviimine põrkus juriidilistele probleemidele ja osutus kallimaks, siis tänavu seatakse tingimuseks, et autorid peavad kavandatu ise ellu viima.

„Seepärast vaatab komisjongi ideed väga põhjalikult üle, et nende teostamine ei satuks bürokraatia hammasrataste vahele,” lausus Toodu.

Kaasava eelarve projektiga on võimalik kaasa rääkida linna eelarve jaotamises. Kaasav eelarve on mõeldud just kohaliku kogukonna eri ideede elluviimiseks kogu Pärnu linnas, sealhulgas Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavallas.

Ideede puhul loeb võimalikult suur mõju kohalikule kogukonnale, aga ka rahastatava füüsilise objekti jääv väärtus, juurdepääs kõikidele linnakodanikele ja teostatavus, arvestades ajalist ja rahalist piirangut. Lõpliku otsuse langetavad kogukonnaliikmed, kes saavad enda meelisprojektile hääle anda keskkonnas VOLIS.

„Just kaasatus, ühine tegutsemine ja võimalus ise käed külge panna suurendavad kogukonnatunnet ning sel moel saame kindlad olla, et rahaline panus läheb paljudele inimestele olulistesse projektidesse,” julgustas Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski kõiki kodanikke protsessis kaasa lööma.

Ideehäkile, mis toimub veebikeskkonnas 25. märtsil, on oodatud kõik, kes soovivad kaasa rääkida Pärnu arengu teemadel. Tänavu keskendutakse lastele ja noortele, turvalisust ja kogukonnaelu hoogustavatele, sporti, kultuuri ja vaba aega, haridust ja elukestvat õpet ning loodus- ja linnakeskkonnale lisaväärtust loovate ideede väljamõtlemisele. Ideehäkk kuulutab avatuks 25. aprillini kestva ideekorje. Seejärel hindab mõtteid eksperdikomisjon, mis saadab potentsiaalikamad neist rahvahääletusele.

Mullu kirja pandud koalitsioonilepingus seisab, et peale kaasava eelarve loob võimuliit Pärnusse noorte kaasava eelarve.

Smeljanski jutu järgi ei ole noorte-eelarvet linnal eraldi plaanis ja avaldas lootust, et noored esitavad oma ideid selle kuu lõpul alguse saaval konkursil. „Kui noored pakuvad ideid, mis vajaksid lisarahastust, võib linn eraldi kaasava eelarve teha,” ütles abimeer.

Pärnu kaasava eelarve kogumaht on 80 000 eurot ja see jaguneb projektide vahel, mille maksumus jääb vahemikku 3000 – 25 000 eurot. Ellu viiakse need enim hääli kogunud ideed, mis mahuvad nimetatud eelarve piiridesse.

Kaasava eelarve abil on Pärnus valminud ekstreemspordikeskus Raba5, Pärnu pump track (trikirada) ja Pärnu jõe tervisepark.