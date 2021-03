Valla tegutsemisest on häiritud Tori noortevolikogu algatusrühm, mille juht Raido Nazarov tõdes, et vallavalitsus alustas noortevolikogu moodustamist omaalgatuslikult. Nazarovi hinnangul on selline teguviis vale: ettepaneku pidanuks tegema noored, misjärel koostöös omavalitsusega oleks lepitud kokku järgmised sammud. “Meie loo puhul on Tori vallavalitsus teinud ära ise taolise töö,” tähendas Nazarov, pidades selle all silmas põhimääruse koostamist enne noortega läbirääkimist.