2011. aprillis oli maakonnas 4173 töötut. Vahepealsel ajal on see number tunduvalt väiksem püsinud. Tasub veel meelde tuletada 2010. aasta märtsi rekordiline töötute arv: 6600.

Praeguse seisuga on kohalikus töötukassas arvel 4050 registreeritud töötut. Aasta eest, vahetult enne eriolukorra algust, oli see number 2603 ehk 55,6 protsenti vähem kui praegu. Siiski jääb kodumaakond töötute arvu kasvuga Eesti keskmiste hulka. Suurima hüppe on siin teinud hoopis Tallinn ja Harjumaa, kus kriis on töötute ridu kasvatanud 85,9 protsendi võrra. Hiiumaal on tõus koguni 102,9 protsenti, kuid sealne töötajate arv on väike ja väiksemadki muutused näitavad statistikas suuri numbreid.