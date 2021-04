Järjekordne Saarde abivallavanem esitas tagasiastumise avalduse, vallavalitsuse püsimajäämine on küsimärgi all

“Mingil põhjusel on hakanud volikogu praegusest koalitsioonist laekuma tagasisidet: minu tööga ei olda väga rahul,” ütles Karu. Lisades, et apoliitilise abivallavanemana on olukord veel raskem. “Sellest tulenevalt annan volikogule võimaluse leida inimene, kes teeb asju nii, nagu volikogu õigemaks peab,” sõnas ta.