Püsikunded vahetavad politsei klienditeeninduses ID-kaardi koode

Pärnu politseijaoskonna teenindustalituse juhataja Annika Pärna teatel on PPA klienditeenindused avatud, kuid innustab inimesi veebis iseteenindust kasutama. FOTO: Mailiis Ollino

“Dokumentideta võõras linnas...” laulis kunagi Urmas Alender olukorrast, “kui oled kõigile võõras ja koduni miljoneid miile on veel”. Samas muusikapalas nentis ta, et siis kaotab inimene pea. Sama võib juhtuda kodukohaski, sest tähtsateks asjaajamisteks läheb dokumente ikka tarvis. Sestap on politsei- ja piirivalveameti (PPA) klienditeenindused avatud koroonapiirangute ajalgi