Pehkinud rampidega rulapargis trikitavad noored seavad end ohtu

Nüüdseks on osa rulapargi konstruktsioone parandatud, kuid kõige suurem ramp siiski veel aukus ja katki, mistõttu on see piiratud aiaga.

Rulapargi atraktsioone parandava ettevõtte juhataja tõdes, et ramp tuleks remondi asemel sootuks lammutada, sest see kujutab endast ohtu. Linn on aga teisel arvamusel.

“Nii kui lumi ära sulas, läksid lapsed parki. Sinna paigaldatud piirdeaiad on nii kerged, et väike lapski saab need eest nihutada,” rääkis Anneli, kes teab, mis halvas seisukorras atraktsioonidel sõites juhtuda võib. Just Anneli pojaga juhtuski mullu kevadel õnnetus, mille järel tuli poiss toimetada erakorralise meditsiini osakonda. “Mina oma last sinna parki enam lubanud ei olegi. Need on laste elud, millega me riskime, ja keegi peab vastutuse võtma,” märkis ema.