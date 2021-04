Ringraja müratõkked said kasutusloa

Möödunud kevadeks kohustas Pärnu linnavalitsus Audruringi (endise nimega auto24ring) omanikku ehitama välja detailplaneeringus nõutud müratõkked. Audruringi juht Andres Hall märkis mullu mais, et müratõkked on kogu aeg valmis olnud, kuid pärast pikka kirjavahetust jõuti selleni, et ta vormistas olemasolevatele tõketele korrektse dokumentatsiooni. Peale selle tulid mõningad tõkked projektis juurde.