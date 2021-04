Lapsed tegid kingituse vanemateta eakaaslastele

Talu peremees Margus Kajastu rääkis, et see oli tema vanima lapse Casandra idee. “Kuulasime internetist ühte lastekodu laulu ja siis ta hakkas pärima, kuidas lapsed elavad, kui neil ema ei ole,” rääkis Kajastu. Isa selgitas tütrele elu tugikeskuses, mispeale too otsustaski, et tahab sealsetele lastele külla minna. Koos vendadega otsustaski tüdruk külakostiks kaasa võtta lilled, mille nad enne amplitesse ja kastidesse istutasid.