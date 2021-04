Häädemeeste vallavanem Karel Tölp rääkis, et lasteaiarühma uut ruumi on vaja, kuna sõimerühma kohti napib. “Ehitatav ruum tuleb lasteaia suurim, ­seega saab see olema vanemate laste ruum ja teiseks sõimerühma ­ruumiks saab üks praegustest ­tavarühma omadest,” selgitas Tölp.