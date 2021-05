Legendaardne puhkpillimuusika entusiast pälvib Jannseni preemia

Tänavune laureaat on Pärnumaa puhkpillimuusikat arendanud üle 45 aasta. Ta on olnud mitme orkestri asutaja-dirigent.

2014. aastast on laureaat Pärnu muusikakooli puhkpilliorkestri dirigent ja samas koolis õpetaja. Vendla on tõestanud oma tööga, et puhkpilliõpingute kohustuslik osa on koosmäng: ta ei eelda noortelt muusikutelt orkestrimängu oskust, vaid õpetab neid koos mängima. Tema juhendamist peetakse täpseks, eakohaseks ja õpilaste eripärasid arvestavaks.