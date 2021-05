Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski: Viskab kopa ette, kui öeldakse, et sordi prügi, kui see läheb ahju

Tellijale

Nüüdne keskkonnaminister on lubanud, et aastast 2023 peavad kõik inimesed toidujäätmeid eraldi sortima. Kas Pärnu linna on asunud tegema ettevalmistust, et seda kohustust ellu viia?

Hakkame looma uut jäätmehoolduseeskirja, mis kehtestab needsamad nõuded. Meie eesmärk on, et biojäämeid sorditaks rohkem ja äraandmine oleks inimestele võimalikult mugav, et nad ei pea jäätmeid kuhugi tassima.

Kas on hakatud tegema ettevalmistustöid, kuidas see reaalselt käima hakkab?