Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Volteini sõnutsi on poid leidnud laialdast kasutust Kreekas ning nende puhul on tegu päästevarustusega, mis on spetsiaalselt välja töötatud merelainetes ja magevees vastu pidama. “Puhkepoidel on libisemiskindlad käepidemed, mis hõlbustavad suplejatel neist kinni hoidmist, võimaldades puhata,” seletas Voltein.