Kinnistu uueks omanikuks saanud OG Elektra AS aga soovis detailplaneeringu, mille elluviimist pole alustatud, kehtetuks tunnistada.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt on Metsa tn 13a kinnistu maakasutuse otstarbeks segahoonestuse maa-ala, kuhu võib toidukaupluse ehitada. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist saab edasine arendustegevus toimuda planeerimisosakonna poolt väljastatavate projekteerimistingimuste alusel. "Seejärel saab hakata kauplust projekteerima ja ehitama," täpsustas Roosaar.

Perefirma OG Elektra jaekett tegutseb kaubamärgi "Grossi Toidukaubad" all kümnes maakonnas. FOTO: Kristjan Teedema

Hoone pindala on ligemale 1200 ruutmeetrit, millest müügisaaliks on plaanitud umbes 850 ruutmeetrit. Esialgu plaaniti pood avada Mai elurajoonis mullu sügisel. Selle aasta alguses ei soostunud ettevõtte esindaja täpsustama, millal kaupluses linti lõigata plaanitakse.

Grossi Toidukaupade jaekett on Pärnumaal on seni Pärnumaal esindatud kahe kauplusega - Pärnu-Jaagupis ja Vändras. Oma poe avamist plaanitakse lisaks suvepealinnale ka Kilingi-Nõmmes. Kokku on ettevõttel üle Eesti 70 toidu- ja esmatarbekauplust ja kaks tööstuskaupade kauplust.