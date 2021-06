Virtsu vana kalatehase uued omanikud: Meist ei saa külaelu suretajaid!

Kuidas K.METil läheb?

Mardo Leiumaa: Suhteliselt hästi. Mis küll on probleemid praegu: tööd on suhteliselt palju ja palju on ka töölt ära käimisi.

Ilmselt see on meilegi mõju avaldanud, et aasta algusest keskeltläbi kuus inimest on iga päev töölt eemal. Seetõttu me ei saa tihtilugu oma lubadustest kinni pidada: kauba saatmine kipub mõned päevad venima. Teine probleem on, et materjali hinnad on tõusnud suhteliselt palju. Traadi kilo enne oli keskeltläbi 650 eurot ja natuke vähem tonnist. Nüüd juba 1000.