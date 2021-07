Pandeemia uuendas suvepealinna majutusasutuste klientuuri

Koroona-aasta on kahtlemata jätnud jälje meile kõigile: kellelgi ei jäänud muud üle kui püsida kodus, vältida kokkupuuteid kaasinimestega ja oodata, et olukord paraneks. Nüüd, kui käes on taas soe ja päikseline suvi, avatud on puhvetid ja lustiasutused, ongi ohutase rohelises ja linnas kuulda muidki keeli peale eesti keele.