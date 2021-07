Videomängude arendajad jäävad kaheks kuuks inkubaatorisse

Marten Palu osaühingust Gamecan seletas, et juba praegu arendab Soomes videomänge üle 3000 inimese ja ainuüksi järgmisel aastal võib oodata, et sealsed stuudiod palkavad veel 1000 töötajat. “Eesti liigub Soome tuules ja talendipuudus on meilgi suur,” põhjendas Palu inkubaatori ellukutsumise vajadust. “Näiteks meie ettevõttes on 35 meeskonnaliikmest alla kümne kodumaised arendajad. Mängutööstus on ligemale 200 miljardi dollariline turg, mis on suurem kui filmi- ja muusikatööstus kokku. Rahastame suures osas seda ettevõtmist, et anda oma panus kohaliku tööjõu kasvu mängusektoris.”