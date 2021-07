Ülipika matka ette võtnud hispaanlane katkestas Tootsis, ent püssi põõsasse ei viska

Vestlesime Augusto Conzálezega tema retke tagamaadest Sindi väliujulas, kuhu tõin ta Tootsist autoga. 100 päevaga Madridi kõndida unistanud mees jõudis otsusele, et sedapuhku tal kodumaale jalutada ei õnnestu. Ettevõtmisele tõmbasid pidurit mitu halba asjaolu.

Peapõhjuseks sai teisel rännupäeval tunda andma hakanud vasaku jala kannakõõlused. Esiti lootis rändur, et valu annab järele, paraku seda ei juhtunud. Et González valis raja Google Mapsi järgi ja vältis suuremaid teid, kõndis ta sageli metsasihte ja kõrvalteid pidi, kus võitles ligitikkunud parmude armeega. “Nad hammustasid mind isegi läbi seljakoti,” viskas hispaanlane nalja. Kestev suvekuumuski oli Hispaania sisemaal kasvanud mehele liiast. “Ei tahtnud nii jätkata, et ma ei saa teekonda nautida,” selgitas ta.