Jalgpalliväljaku ehitaja, OÜ Sonmak Groupi eelarvestaja Silver Malmi sõnul on staadion tellijale üleandmiseks valmis. “Staadion on mänguvalmis olnud alates 26. juunist, veel lõpetati mõningaid haljastus- ja korrastustöid väljaspool staadioni piirdeaeda,” selgitas ta.

Malmi ütlust mööda on ehitaja koos linnavalitsuse esindajaga objekti üle vaatanud, väiksed parandust vajavad asjad on protokollitud ja ehitaja ajab need korda. Näiteks puuduvad veel staadioni piirdeaia väravad.