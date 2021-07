Riigi kõrgeima nakatumisnäitajaga maakonnas istuvad kohalikud, käed rüpes

Läinud kolmapäeval saatis sotsiaalminister Tanel Kiik omavalitsusjuhtidele üleskutse aidata kaasa vaktsineerimise edendamisele, sest tempo on madal. Ent Pärnumaa omavalitsused omaalgatust ei ilmuta. Pärnu abilinnapea Meelis Kukk ütles, et linn mingeid vaktsineerimisüritusi korraldada ei saa, kuna puudub pädevus. “Me ei hakka trügima sinna, kus me ei oska toimetada,” sõnas ta. Siiski uuritakse osavaldadest, kas on vaja transpordi abi, et tuua inimesi Pärnu haiglasse vaktsineerima, ent seegi toppab, sest osa ametnikest on puhkusel. Linnal on buss, mida saaks kasutada. Samuti pakub linn oma veebikanaleid ja reklaamstende info levitamiseks. “Me eeldame, et on valmis materjal,” seadis Kukk tingimuseks.