Politseinikud aitasid Pärnus ula peale pääsenud lehmi ohjeldada

Aga Pärnu rannaniitu tühjaks nosivate pudulojuste kantseldamisega seadusesilmadel pühapäeval just tegelda tuli: ligemale 40pealisest Tervise Paradiisi taha karjamaale toodud karjast oli kümmekond vissit piirdeaiast välja pääsenud ja appi palutud politseinikud kandsid hoolt, et rohkem sarvekandjaid sealt uitama ei läheks.

Pärnu jaoskonna patrullitalituse juhi Henry Murumaa sõnutsi sai politsei pühapäeval teate, et linnalehmad on väljaspool aedikut, sest neid piirav elektrikarjus oli läinud katki.

Pärnu rannaniitudel mägiveiseid karjatava Võrumaa taluniku Silver Visnapuu sõnade kohaselt tuli esiti info, et üks loom on aiast välja pääsenud, kuid siis olevat politseinikud kuulnud võsast ragistamist ja selgus, et ula peale läinud linnalehmade arv on hoopis suurem.