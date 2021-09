Praegune mets on korilashingede paradiis

Käes on aeg, mil paljudel on raske taltsutada sisemuses peituvat korilashinge. Viimasel nädalal olen korduvalt seadnud samme metsadesse, kus peale linnuhäälte ja kääksuvate puuhiiglaste on kostnud hõikeid ja valju vestlustki. Mõnes metsanurgas on seenelisi rohkem kui seal toimetavaid sulelisi. Kuigi seened on ju metsas aasta läbi, muutuvad need olulisemaks siis, kui nähtavale ilmub rohkelt nende seente viljakehi, mida sünnib kas pannile panna või purki pista.