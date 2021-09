Töötukassa Pärnumaa osakonna juht Gerli Mets ütles, et iseenesest ei ole tegu pandeemi­liselt leviva skeemiga. FOTO: Urmas Luik

Seitsme aasta eest jäid juhatuse liikmed ilma ­võimalusest end töötuna arvele võtta, et vältida töötuskindlus­tuse kuritarvitamist. Mõne aasta pärast tunnistati keeld põhi­seadusega vastuolus olevaks ja tühistati. Nüüd on ilmnenud, et süsteemi kuritarvitamist ei kardetud asjata.