Mida te seal arvuti ees ütlesite?

Et ettevõtjad on liitumas ja kutsuvad liituma. Üheskoos tehakse suuri asju, selle tunnistuseks on see sama lennujaam (täna taasavatakse Pärnu lennujaama lennuliiklusala, S. E.). Me panime seljad kokku ja olime täiesti vankumatud, et Pärnusse peab saama lennata.