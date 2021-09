Keskkonnaameti Pärnu kontor kolib uuel nädalal kesklinna

“4. ja 5. oktoobril on meie Pärnu töötajad kolimise tõttu kodukontorites, kuid kõik keskkonnaameti teenused on alati mugavalt kättesaadavad veebikanalite kaudu,” ütles keskkonnaameti klienditeeninduse büroo juht Meelika Tamberg. “Keskkonnameti kodulehel on lingid registritele ning meiliaadressi info@keskkonnaamet.ee saab kasutada ööpäev läbi. Klienditoe telefonil 662 5999 aitame kodanikke tööpäevadel üheksast neljani, reedeti poole kolmeni,” lisas ta.