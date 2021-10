Gren Eesti AS, endise nimega Fortum, müüb kaugküttesoojust Pärnu linnas. Soojuse müügihind Pärnus on sama, mis eelmistel aastatel ehk 60,78 eurot megavatt-tunni eest. “Gaasi- ja elektrihind on küll väga kõrgeks läinud, aga Pärnu kaugkütte puhul on nende osakaal soojuse hinnas üsna väike,” selgitas Gren Eesti ASi juhatuse esimees Margo Külaots. 97 protsenti suvepealinnas kasutatavast kütusest pärineb puidu- ja raiejäätmetest ning kuna selle hind on olnud stabiilne, kaugkütte hinna tõstmist plaanis ei ole.