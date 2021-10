Naiselt peteti välja suur rahasumma

Helistaja selgitas, et aitab naisel kontrollida, kas tema pangakontolt on tehtud kahtlaseid tehinguid. Naine nõustus ja lubas helistajal oma arvutisse paigaldada AnyDeski programmi. Internetipanka minekuks sisestas ta nii oma kasutajatunnuse kui ka Smart-ID PIN1-koodi.

Järgmisel päeval märkas naine, et tema pangakontolt on tehtud omavoliliselt pangaülekandeid. Naine pöördus oma kodupanka: muutis ära kasutajatunnuse, Smart-ID PIN-koodid ja lasi arvutist eemaldada AnyDeski programmi.

Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on tehtud veel ülekandeid. Esmasel hinnangul on varalise kahju suurus ligemale 6400 eurot.