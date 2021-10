Pärnu linn otsib Härma kaubahoovi kõrvale spordihoone ehitajat

Veel ei ole teada, millise spordiala tarvis hoone rajatakse, kuid linnavalitsus eelistab uut ja atraktiivset spordiala, mis lisaks mitmekesisust Pärnu spordiellu. Siiski ei ole kõrvale jäetud võimalust ehitada see laialdaselt viljeldava spordiala tarvis. Spordiala selgub eeskätt valikpakkumistel osalejate äriplaanist. Eelkõige oleks spordihoone mõeldud laste ja noorte treenimisvõimaluste parandamiseks ja saavutusspordi edendamiseks.

Kinnistu suurus on ligikaudu 12 415 ruutmeetrit, selle maakasutuse sihtotstarve on suuremas osas ühiskondlike ehitiste maa ja väiksemas mahus saab seda kasutada ärimaana.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Hoonestusõiguse seadmise tasu algsuurus on 2064, hoonestusõiguse aastasu 1032 eurot.

Tulevane spordihoone on osa hobuserauakujuliselt Härma kaubahoovi ümbritsevast kompleksist, kus ühtlasi on valminud Rehepapi altküttega jalgpalliväljak, mille lähedale on kavandatud teinegi jalgpalliväljak ja jalgpalli sisehall.