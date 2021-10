Otsitakse Tammiste lasteaia ümberehitajat

Kooli rajamise vajadust kinnitas nii kohalik kogukond kui vallavalitsuse tehtud koolivõrgu analüüs. Järjest kasvav elamuarendus ja atraktiivne elukeskkond on Tori vallas peale Tammiste kasvatanud Sindi linna elanike arvu ja nõudlust lasteaia-, aga eriti sõimekohtade järele. Seetõttu lõi vald juurde 32 sõimekohta. Nii Sindi kui Tammiste lasteaias avati veel üks sõimerühm 16 lapsele. Seega alustas Tammistes sügisest kaks sõimeealistele mõeldud rühma.

Lapsed koliksid Tammiste hooldekodu Londoni majja, mis on kunagine mõisa peahoone. Ehitis koosneb kahest tiivast, mis on valminud 1940. aastal. Praeguseks on hooldekodu toad tühjad.