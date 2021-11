Koolides alanud kiirtestimisel anti positiivseid proove

Vahetult enne, pühapäeval oli koolijuhataja saatnud lapsevanematele kirja, et saada teada, kas nad on nõus oma alaealise lapse sellisel moel testimisega. “Ma olen vanematele väga tänulik, sest nad vastasid ühe pühapäeva jooksul, nõnda et meil on siin ­lapsi 400 ringis. Me ei saanud vastust ainult kuuelt vanemalt,” ütles Laanemets. Lisades, et vaid viie lapse vanemad ei lubanud oma last testida ja osa neist põhjendas, et laps on äsja koroonat põdenud. Test võib säärasel juhul anda valepositiivse vastuse.