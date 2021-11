Vanast õlletehasest leitud väärt dokumendid läbisid kiirituse ja sõidutati rahvusarhiivi

“Seal oli hästi palju tehase viimase tegevuse ajast jäänud kola ja me käisime terve maja läbi ja avastasime, et üks ruum on maast laeni dokumente täis,” kirjeldas arhiivi leidmist Sten Õitspuu, Pärnu loovlinnaku üks eestvedajaist. “Meile tundus, et ilmselgelt on ­tegu ajalooliste dokumentidega ja neid ei tohiks seal hoovi peal niisama tuhaks põletada,” jätkas ta. “Äkki on seal midagi säilitusväärset? Sellest tekkiski mõte ­teavitada rahvusarhiivi, ehk nad leiavad sealt midagi põnevat.”