Linn astus asotsiaalide südalinna kogunemiskohast eemale peletamiseks kavala sammu

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann ütles, et seitset lehiste ümbert ära võetud pinki ei ole plaanis Martensi väljakule tagasi panna. “Pingid olid hooldamiseks liialt amortiseerunud ja nende asukohtki puude all polnud kõige parem,” põhjendas ta, lisades, et istumiskohtadest Martensi väljakul sellegipoolest puudust ei ole.

Eeelnevalt on olukorra pärast nördimust avaldanud Port Arturi tegevjuht Mari-Liis Lembit, kes tõdes suvel, et Pärnu keskuse juhtkond on Martensi väljaku heakorra pärast mures. Põhjuseks see, et Pärnu linnasüda on asotsiaalide meelispaik, sest voodilaiustel pinkidel armastasid aega veeta eluheidikud.