Tammiste uue kooli ja kogukonnakeskuse alal algas arhitektuurivõistlus

Kaks kuud kestva võistluse eesmärk on leida lahendus nüüdisaegsele liikuma kutsuvale koolihoonele, atraktiivsele ja multifunktsionaalsele kogukonnakeskusele ning mitmekesisele välialale, mis täidaks areneva külakeskuse rolli. Võistlusala pindala on 64 000 ruutmeetrit ja uue hoone suuruseks umbes 3000 ruutmeetrit.

Žürii esimehe Jana Malõhi sõnutsi on väga oluline, et tulevane Tammiste lasteaed-algkool-kogukonnakeskus oleks nüüdisaegse ja atraktiivse õppekeskkonnaga hoone, kus sise- ja välikeskkond inspireerib ja toetab õpilase motivatsiooni, kasvatab ühtekuuluvustunnet kogukonnas ning on aktiivne kultuuri- ja spordielu süda.