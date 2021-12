Päästjad kutsusid korrale tirgutajaid

Praegu on jõejää veel liiga õhuke, et sellele minna. Jääl peab paksust olema vähemalt kümme sentimeetrit, et see inimest kannaks. Päästeameti jääkaardi andmete järgi jääb jää paksus Pärnu jõel valdavalt alla kümne sentimeetri. Jää on alati õhem vooluveekogudes, allika- ja koolmekohtades, suudmetes, kõrkjate ja sildade juures.