Vanamõisa haruldane kivisild läheb üle aastaks remonti

Vanamõisa paekivist sild on ehitatud 1820. aastatel, remonditud 1923.–1930. aastal ja restaureeritud 1994. aastal. FOTO: Urmas Luik

Lihula lähedal Läänemaal on Kirblas Vanamõisa mõisa juures omapärane 19. sajandil ehitatud pae­kivist sild, millel on uhked kaared, võimsad tugipiilarid ja jäämurdjad. Viimati restaureeriti seda silda pea kolm aastakümmet tagasi, nüüd on transpordiamet otsustanud selle taas korda teha ja nüüdisajastada.