Tõsteti nii üüri kui kommunaalkulude piirmäärasid, kokku viiel kululiigil. Üldse on toimetulekutoetuse kululiike 11.

Pärnu sotsiaalvaldkonna abilinnapea Riido Villup selgitas, et need piirmäärad vaadatakse korra aastas üle, et tagada taotlejate inimväärne toimetulek.