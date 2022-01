Linna pealt kokku veetud lumest kerkib lumelinn

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar rääkis, et linna lepingupartneri TREV-2 Grupi alltöövõtjad on lund ära vedanud eri uulitsatelt. Põhiliselt Rüütli tänavalt ja kitsamatelt bussiliiklusega tänavatelt, samuti Kesklinna sillalt, Tallinna maantee (Oja ja Rohu) bussipeatuste ning ülekäiguraja vaheliselt alalt. Kokku on selleks kulunud 5760 eurot.