Pärnus on kampaania kõneisik Anny Drobet, kelle sõnutsi on mõni annetus siinsetesse kogumispunktidesse juba toodud.

Drobet kutsub inimesi head tegema, sest tegu on olulise teemaga, millele tuleb tähelepanu pöörata. “Loodan, et kunagi jõuab ka Eesti sinna, kuhu on jõudnud näiteks Šotimaa ja Uus-Meremaa,” täheldas ta, viidates sellele, et neis riikides jagatakse menstruatsiooni ajal vajalikke hügieenitooteid kõigile tasuta. Eestis aga tõsteti kümme aastat tagasi tampoonide ja hügieenisidemete käibemaksumäär üheksalt protsendilt 20ni.