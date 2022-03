Ringraja müravalli kõrgemaks ehitamine takerdus lubaderägastikku

Ehitusloa sai Hall Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonnalt mullu augustis tingimusel, et ­pärast müratõkete ehitust tuleb müra uuesti mõõdistada, selgitamaks välja, kas kõrgemaks ehitamine on tõhus või mitte. Kui selgub, et müratõkked pole küllalt tõhusad, tuleb neid veel parandada.

Projektis on kirjas, et uue müratõkke kõrgus tuleks vähemalt kümme meetrit. Nii oleks müravall ligemale meetri võrra kõrgem kui praegu detailplaneeringutega lubatav üheksa meetrit. Projektis on leitud, et mõistlik on ehituseks loodusvarade alternatiivina kasutada sobivate omadustega jäätmematerjale.