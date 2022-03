Pärnu lõpetab Sotšiga sõpruslepingu

“Pärnu linnavolikogu mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni kuritegeliku ja inimvaenuliku sõjategevuse Ukrainas. Rünnak Ukraina riigi ja rahva vastu on rünnak rahu ja rahvusvahelise õiguse vastu. Pärnu linnavolikogu toetab Ukraina iseseisvust ja Ukraina rahva õigust ise oma tuleviku üle otsustada,” seisab avalduses.

“24. veebruaril ründas Venemaa Föderatsiooni sõjavägi Ukraina Vabariiki. Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema kaaslaste korraldatud kuritegeliku rünnaku all on ukrainlaste õigus oma riigile. Me ei tunnusta kunagi Venemaa Föderatsiooni okupatsiooni Ukrainas. Nõuame Vene vägede viivitamatut lahkumist Ukraina Vabariigi territooriumilt. Vladimir Putin tuleb sõjakuritegude eest vastutusele võtta.